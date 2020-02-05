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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Üstün, tüberküloz hastalığı tespit edilen 8 işletmenin karantina altında olduğunu bildirdi.

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Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Üstün, tüberküloz hastalığı tespit edilen 8 işletmenin karantina altında olduğunu bildirdi.

Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Sarıgül yönetiminde gerçekleştirildi.


Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Üstün, Edirne merkez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerindeki hayvan hastalıklarıyla ilgili sunduğu komisyon raporunda, tüberküloz tespit edilen 23 işletmenin 8'inde halen test ve karantina işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Hibe programları tanıtım toplantısı

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından Meriç Kaymakamlığında hibe programları tanıtım toplantısı düzenlendi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda proje birimi uzmanları tarafından hibe çağrıları ve yeni kurulacak olan proje veri tabanı platformu ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör ve kurum müdürleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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