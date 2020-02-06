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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Edirne Belediyesince kentteki umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

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Edirne Belediyesince kentteki umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından halkın yoğun olarak kullandığı umumi tuvaletler dezenfekte edildi.

Tuvaletler ve çevresinde özel sıvılarla yapılan dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak tekrarlandığı belirtildi.

Edirne AFAD ekibi deprem bölgesine gitti

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi deprem bölgesine gitti.

AFAD İl Müdürü Ali Altındal ve beraberindeki ekip, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası bölgede yürütülen iyileştirme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye hareket etti.

Ekip, bölgede AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda görev alacak.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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