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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Meriç Kaymakamlığı'nda, "İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği" toplantısı gerçekleştirildi.

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Meriç Kaymakamlığı'nda, "İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında gerçekleşen toplantıya, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Toplantıda, 6 aylık planlama ve işbirliğine yönelik kararlar ile 2020 yılında açılacak kurslar için alan taramaları, ilçedeki hayat boyu öğrenmenin ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek bu hususların çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar yapılması planlandı. Ayrıca, kaymakamlığın vizyon projeler ele alınarak yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Spor İçin Üretiyoruz" projesi

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yerli malzemelerle üretilen tenis masaları okullara teslim edildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği tarafından başlatılan ve Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Spor İçin Üretiyoruz" projesi çerçevesinde üretilen 200 tenis masası okullara dağıtıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Gençlik Spor Müdürü Selim Ak, tenis masası dağıtılan okullardan olan Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Arpacı ve Ak, öğrencilerle sohbet ederek birlikte masa tenisi de oynadı.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Küçünlü, Çallıdere ve Kalkansögüt köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köylerde yürütülen çalışmaları inceleyerek, köy muhtarlarından bilgi aldı.

Köy sakinleriyle sohbet de eden İmrak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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