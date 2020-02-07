AK Parti Edirne İl Teşkilatınca depremzedelere yönelik, "Bir Oyuncak, Çok Tebessüm" kampanyası başlatıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Merkezi'nin talimatıyla İl Gençlik Kolları öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan kampanyaya Edirneliler'in duyarsız kalmadığını belirtti.

Depremden çocukların da etkilendiğini aktaran İba, "Biz de oyuncak ve hediyelerle onların yüzünü güldürmek ve yaralarına merhem olmak adına böyle bir kampanya düzenledik. Edirne halkına da bu kampanyaya sessiz kalmayıp destek oldukları için ayrıca teşekkür ederiz. Tüm kalbimizle depremzedelerimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Doğan Kına da çocukların yüzünü güldürmek istediğini belirterek, toplanan oyuncakların 10 Şubat pazartesi günü deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıkacağını kaydetti.

PTT'den Sevgililer Günü kampanyası

Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlatıldığını bildirdi.

Uğurtepe, yaptığı yazılı açıklamada, PTT Genel Müdürlüğünün tüm özel günlerde olduğu gibi Sevgililer Günü'nden önceki 5 iş gününde posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulanacağını belirtti.

Kurum olarak her alanda kaliteli hizmet sunmaya çalıştıklarını aktaran Uğurtepe, şunları kaydetti:

"Şirketimizce verilen hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından bilinirlik ve tercih edilmesini arttırmak amacıyla özel gün ve bayramlarda hizmet içerikli kampanyalar düzenlenerek ülke genelinde vatandaşlarımıza sunmaktayız.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce tüm özel günlerde olduğu gibi Sevgiler Günü'nden önceki 5 iş günü içerisinde postaya verilen posta kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurt içinde yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

Bu vesile tüm Edirne halkının Sevgililer Günü'nü kutlarız."