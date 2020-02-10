Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Özdemir'e görevinde başarı diledi.

Bu arada, Uzunköprü İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Üstün ve Ahmet Sarıgül beraberinde Uzunköprü Gazimehmet köyü muhtarı Şenol Mercan ve azaları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şubesi Başkanı Hasan Tahsin Yılmaz ve beraberindeki heyet, Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi yönetiminden Hülya Tuncer ve Gönül Arap, AZ81 Spor Kulübü Başkanı Rıza Ürütürkcü ve Başkan Yardımcısı Onur Selamsızlardan, Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam İmrak'ın köy ziyaretleri

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçeye bağlı Kavaklı ve Ortakçı köylerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, köyleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen İmrak, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

Eğitimde Başarıyı Artırma projesi

Edirne 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Eğitimde Başarıyı Artırma projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, proje kapsamında Havsa ilçesindeki eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, proje kapsamında yapılması planlanan konular görüşüldü.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

MHP Meriç İlçe Başkanı Tacettin Özsu ve yönetim kurulu üyeleri, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, göreve yeni başlayan Özsu'ya başarı diledi.

Özsu da Güngör'e teşekkür etti.