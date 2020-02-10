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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulundaki Tasarım-Beceri Atölyesini ziyaret etti.

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Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulundaki Tasarım-Beceri Atölyesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı ve Özdemir, öğrenciler tarafından yapılan 3D tasarımları ve robotik kodlama çalışmalarını inceledi.

Atölye çalışmaları kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik arduino, web tasarım, mobil programlama ve drone yapma eğitimleri verilmesi için için çalışmalar yapılacak.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Edirne'de, Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında bilgilendirme standı kurularak, vatandaşların karbonmonoksit düzeyleri ölçüldü.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Yeşilay Şubesi ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Saraçlar Caddesi'nde açılan stant da tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Açılan stant da vatandaşlara konu ile ilgili broşürler dağıtılırken, karbonmonoksit ölçümü de yapıldı.

Etkinliğe, Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz ve Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sabahattin Bilgiç katıldı.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Keşan'da

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Mobil Trafik Eğitim Tırı, Keşan'da eğitim verdi.

Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde kurulan eğitim tırında öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında, yetişkinlere yönelik olarak alkollü araç kullanımının olumsuzluklarını anlatmak için denge parkurunda uygulamalı gösterim yapıldı.

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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