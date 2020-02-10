Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde yapılacak "Trakya Kariyer Fuarı" öncesi oda ve borsa temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, "Yetenek Her Yerde" teması ile 24 - 25 Şubat tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuar öncesi oda ve borsa temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerin iş ve staj imkanlarını yerinde tanıyarak kariyerlerini planlayacakları fuarın aynı zamanda işsizlikle mücadele ve istihdama katkı açısından çok önemli bir organizasyon olacağına inandığını ifade etti.



Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, yüksekokul müdürleri ile oda ve borsa temsilcileri katıldı.

"Yerel Hayvan Koruyuculuğu" eğitimi verildi

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Birimi tarafından hayvanseverlere yönelik "Yerel Hayvan Koruyuculuğu" eğitimi verildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 66 hayvansever katıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, belediye olarak sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Gönüllü yerel hayvan koruyuculuğu eğitimlerini belli aralıklarla yaptıklarını aktaran Tanrıkulu, "Bu eğitimlerle asıl arzuladığımız yaşamı paylaştığımız canlılar ile ortak bir yaşam alanı oluşturmak ve onların yaşam hakkına saygılı ve hoşgörülü olabilmek. Kentte yaşayan tüm paydaşlarla daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent sunmaya çalışıyoruz. Sokaktaki canlarımızla hayatı paylaşınca daha da mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitim kapsamında, veteriner hekim Müslüm Karadağ, hayvanların ısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ve hayvan davranışları konusunda bilgiler verirken, orman mühendisi Nazan Erkürekçi de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği hakkında bilgilendirme yaptı.

Trakya Veterinerler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü de katılımcılara hasta hayvanların tanınması hakkında eğitim verdi.

DOÇEK'ten kamp ve doğa yürüyüşü etkinliği

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Istranca Dağları'nda yer alan Pabuçdere vadisinde kamp ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, DOÇEK üyesi 31 doğasever, olumsuz hava koşullarına rağmen sorunsuz bir etkinlik gerçekleştirdi.

DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, soğuk havanın etkili olduğu bölgede başarılı bir etkinlik yaptıklarını belirterek, doğaseverlere teşekkür etti.