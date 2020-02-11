Edirne Belediyesinde, "Yerelde İyi Yönetişimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (ROMACTED)" toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, nikah salonunda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında Türkiye'de Edirne, Konak, Pendik, Şişli, Karadeniz Ereğli ve Canik belediyeleri pilot belediyeler olarak belirlendi.

Toplantıda Roman derneklerinin temsilcileri sunum yaptı.

Gelir Getirici Bahçe Projesi

Meriç ilçesinde proje kapsamında örnek ekim alanı oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Kadıdondurma köyünde 150 dekar badem, 30 dekar ceviz, 4 dekar lavanta ile muhtarlığa ait 8 dekar ceviz bahçesi olmak üzere 192 dekar örnek alanda ekim yapıldı.

Proje kapsamında üreticilere, fidanlığın kuruluş hazırlıkları, bitki türlerinin özelliklerini bilerek dikim, fidanların bakımını tekniğine uygun yapılması, fidan sökümünün tekniğine uygun yapılması konularında eğitim verildi.