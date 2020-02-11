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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bahçeşehir Koleji'nin öğrencileriyle buluştu.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bahçeşehir Koleji'nin öğrencileriyle buluştu.

"Bilim Kahramanları Derneği" tarafından düzenlenen FLL ve FLL JR robotik turnuvasına katılacak öğrenciler, Edirne Devlet Konukevinde turnuvada sunacakları projeler hakkında Vali Canalp'e bilgi verdi.

Vali Canalp de öğrencilere çalışmalarında ve turnuvada başarılar diledi.

Gürkan'dan, İba'ya ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Gürkan, il başkanlığındaki ziyarette, İba'ya görevinde başarılar diledi.

İba da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Dereceye girenlere başarı belgeleri verildi

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okuma etkinliği il sınavında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okuma etkinliği sınavı düzenlendi. Sınavda Derya Kahveci birinci, Nurgül Yonar ve Eylül Düzgün üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı tarafından imzalanan başarı belgeleri taktim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Naat Okuma ve Siyer-i Nebi yarışmaları birincileri ile öğretmenleri Fatma Zehra Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı makamında ziyaret etti.

Arpacı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilere ve öğretmene Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı kitabını hediye etti.

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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