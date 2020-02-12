Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) 2020 dönem başkanlığı görevini yürüten Bükreş Üniversitesi heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, 21- 23 Nisan tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak olan Balkan Üniversiteler Birliği altıncı toplantısında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'nın mart ayı içinde Trakya Üniversitesi çatısı altında yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrasında Romanya'dan gelen heyet, Selimiye Camisi başta olmak üzere Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ve Karaağaç Yerleşkesi gibi tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

TÜ'den kan bağış kampanyası

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Türk Kızılayı Edirne Şubesi işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde 19 Şubat'ta Balkan Yerleşkesi Menza Binası önünde, 20 Şubat'ta ise Ayşekadın Yerleşkesi'nde kurulacak çadırlarda öğrenciler, akademisyenler ve çalışanların yanı sıra tüm vatandaşlar Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne kan bağışında bulunabilecek.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, kan vermenin insan sağlığı açısından önemli olduğun belirtti.

Kan bağışında bulunmanın hem bağışta bulunan için hem de kan ihtiyacı duyan vatandaşların sağlığı için çok önemli olduğunu belirten İşçimen, "Bu kapsamda Türk Kızılayı Edirne Şubesi ile geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projeler 2020 yılında da hız kesmeden sürecek. Trakya Üniversitesi olarak, Türk Kızılayı'nın en önemli destekçileri arasında yer almaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, tüm Trakya Üniversitesi ailesini ve vatandaşlarımızı, 19-20 Şubat tarihlerinde kan vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler su altı temizliği yaptı

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi öncesinde Marmara Denizi ve çevresinde, çevre bilincini yaymak amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, topluluk üyesi dalgıçlar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere Sahili'nde yaptıkları su altı temizliğinde kilolarca çöpü denizden çıkardı.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Memi, öğrencilerin "Geleceğe El At" sloganıyla su atlı temizliği yaptıklarını belirtti.

Çevre farkındalığı oluşturmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Memi, şunları kaydetti:

"Toprak, hava ve su, dünyamıza hayat veren üç temel unsurdur. Yaptığımız etkinliklerin temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek. Yaşadığımız çevrenin bugün bizim, yarın da gelecek nesillerin yaşam kaynağı olacağını biliyoruz. Gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakmak hepimizin görevi olmalı. Bu etkinlik ile yaşadığımız çevrenin geleceğe sağlıklı şartlarda aktarılmasını amaçladık. Denizlerimiz birer çöplük değildir. Doğanın geleceği bizlerin ellerinde. Bunları temiz tuttuğumuz sürece, dünyamız temiz ve sağlıklı olur."

Su Altı Topluluğu Başkanı Onur Çelik de gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için etkinlikler yaptıklarını kaydetti.

Saadet Partisi heyetinden ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl ve Havsa İlçe Teşkilatı, Havsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılana açıklamaya göre, İl Başkanı Ali Demirkıran başkanlığındaki heyet, Havsa Ziraat Odası, Havsa Kamyoncular Kooperatifi ve Havsa Batı Ekspres Gazetesi'ni ziyaret etti.



İl Başkanı Demirkıran, kurum temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinlediklerini belirterek, ilçede ekonomik sorunların yaşandığını öne sürdü.