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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Havsa ilçesinde öğrencilere, "sınav kaygısı, yeni sınav sistemi ve verimli ders çalışma" konularında eğitim verildi.

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Havsa ilçesinde öğrencilere, "sınav kaygısı, yeni sınav sistemi ve verimli ders çalışma" konularında eğitim verildi.

Edirne Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine verilen eğitimde, uzmanlar sınav sistemi ve çalışma modellerine ilişkin bilgiler aktardı.

İdareci ve öğretmenlerle düzenlenen toplantıda da özel eğitim hakkında bilgilendirme yapıldı.

Saros Körfezi sahilinde düzenleme çalışmaları

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'ndeki sahillerde düzenleme çalışması yaptıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, körfezdeki mücavir alanlarda kış bitmeden hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Belediyesi olarak dünyanın en özel yerlerinden olan Saros Körfezi sahillerimizle ilgili daha kış mevsimi bitmeden tüm birim sorumlularımızla birlikte yaz dönemi hazırlıklarımıza yerinde inceleme yaparak başladık. Vatandaşlarımızın ve bölgemize gelecek çok değerli misafirlerimizin tatil dönemlerini en iyi dinlenme imkanlarıyla geçirmesi için etkin şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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