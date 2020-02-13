Edirne Valiliği himayesinde, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan "Roman İl Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan aile ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyde, Roman aileler ziyaret edilirken, köy kahvehanesinde "Aile İçi İletişim, Madde Bağımlılığı ve Alo 183 hattı hizmet modelleri" konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa yönetimindeki heyet, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

"Öğretmenler İçin Profesyonel Öğrenci Koçluğu" eğitimi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle uyguladığı "Öğretmenler İçin Profesyonel Öğrenci Koçluğu" kapsamında eğitimler verilmeye başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezinde eğitimler, Uzman Psikolog Burak Ataş'ın eğitmenliğinde gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında 15 öğretmen ve 5 veli, 42 saat eğitim alacak.

Başkan Gürkan'a ziyaret

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çalışkan'a dernek çalışmalarında başarı diledi.

Çalışkan da Gürkan'a teşekkür etti.