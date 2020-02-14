Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Uluslararası Bas Buluş Özgün Baskıresim Sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin fuaye alanında, yerli ve yabancı 82 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, 84 eserin yer aldığı serginin Ankara, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'ın ardından Edirne'de açıldığını belirtti.

Sergilenen eserlerin dörtte birinin uluslararası sanatçılara ait olduğunu aktaran Tüzün, "Baskıresmi, güzel sanatlar alanında resim, heykel ve grafik disiplinlerinin ortak paydada birleştiren bir disiplin olarak değerlendiriyorum. Litografi, serigrafi ve gravür olarak üç farklı teknikle hazırlanan birbirinden değerli eserleri sergimizde buluşturduk. Çok farklı teknikleri ve anlatımları bir arada görmek ve izlemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Sergi, 22 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Doğal malzemeden üretilen oyuncak bebekler ilgi görüyor

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Birimlerinde, doğal ürünlerden üretilen organik bebekler ilgi görüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne İŞKUR Müdürü Şengül Çildam, bebekleri satışının yapıldığı iş yerlerini ziyaret etti.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, amaçlarının düzenledikleri kurslarla kadınları meslek sahibi yapmak olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Projesi'ne uygun olarak doğal ürünlerden bebekler üretildiğini belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz tekstil ve hediyelik eşya alanında olduğu gibi Edirne Bebekleri konusunda da çok iddialılar. Üstelik üretilen bebekler Sıfır Atık Projesi kapsamında ön plana çıkıyor. Çocuklarımız bu sayede, Çin malı ve zararlı plastik oyuncaklardan uzak durdukları gibi Sıfır Atık Projesini içinde barındıran ve tamamen organik olan bu ürünler ile daha güvende olacak. Üstelik kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarında üretimi gerçekleştirilen Edirne Bebekleri plastik ürünlere nazaran çok daha ekonomik."

Emekliliğe ayrılan Prof. Dr. Alp'e teşekkür plaketi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, emekliliğe ayrılan TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Alp'e teşekkür plaketi takdim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Alp'e yaşamında başarı dileyen Tabakoğlu, "Değerli Hocamıza akademik çalışmalarındaki ve idari görevlerindeki katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hocamız 30 yılı aşkın süre boyunca üniversitemiz adına çok başarılı çalışmalara imza attı ve bu çalışmalarıyla üniversitemize büyük değer kattı. İnanıyorum ki bundan sonra da bize tecrübesiyle katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konut satış istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, kentte ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de geçtiğimiz ocak ayı içinde 538 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.

Akademisyen Doğan'ın kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan'ın hazırladığı "Toplum Çevirmenliği Kuramdan Uygulamaya" isimli kitap Sakarya Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitap, düzensiz göç ve çok kültürlülük gibi kavramları, toplum tercümanlığı açısından inceliyor.

Kitapta, Avrupa'ya gerçekleştirilen göçün önemli noktalarından olan Edirne özelinde "Düzensiz Göç ve Toplum Tercümanlığı" ilişkisi de ele alınıyor.

Saadet Partisi heyetinden ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl ve Keşan İlçe Teşkilatı, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığından yapılana açıklamaya göre, İl Başkanı Ali Demirkıran başkanlığındaki heyet, Keşan Ziraat Odası ve Keşan Tuhafiye ve Manifaturacılar Odası'nı ziyaret etti.

İl Başkanı Demirkıran, ziyaretlerde kurum temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinlediklerini belirtti.