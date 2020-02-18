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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne'de cezaevinde anneleriyle kalan çocuklar için "İçeride Oyun Var" Projesi hayata geçirildi.

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Edirne'de cezaevinde anneleriyle kalan çocuklar için "İçeride Oyun Var" Projesi hayata geçirildi.

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nden (PROMER) Koordinatörü Emine Aydın Özgür yaptığı açıklamada, Edirne Kapalı Cezaevi ortaklığında hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje çerçevesinde, 39 kadın gardiyan ve bakıcı anneye oyun terapisi eğitimi verildiğini belirtti.

Özgür, cezaevlerinde anneleri ile kalmak zorunda olan çocuklar için 2019 yılında Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in himayelerinde gönüllü destekleri ile açık hava çocuk oyun parkı oluşturulduğunu hatırlattı.

Çocukların bu oyun parkına anneleri ile gelemediklerini, kadın koruma infaz görevlilerinin onlara eşlik ettiğini belirten Özgür, "Hazırlanan 'İçerde Oyun Var Projesi' ile kadın koruma infaz görevlilerinin çocuklarla uygun şekilde zaman geçirmeleri hedeflenmiştir." ifadelerini kullandı.

Cezaevi Psiko-Sosyal Birim yetkilisi psikolog Hamza Aldemir de çocukların bir kısmının annenin rızası ile sevgi evlerinde kaldığını, bu nedenle bakıcı anneleri de bu projeye dahil ettiklerini ifade etti.

DOÇEK Dupnisa Mağarası çevresinde yürüdü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Dupnisa Mağarası çevresinde yürüyüş gerçekleştirdi.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 75 doğaseverin katıldığı yürüyüş mağaranın gezilmesiyle başladı.

Mağaranın gezilmesinin ardından doğaseverler harika manzaralara ev sahipliği yapan Istrancalar'da yürüdü.

Yürüyüş sonrası Uzunköprü'de yemek molası veren ekip, daha sonra Keşan'a döndü.

-Devlet Türk Müziği Korosu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Müziği Korosu konser verecek.

Koro binasında 27 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleşecek konserde bestekarlar Sadettin Kaynak ve Rakım Elkutlu'nun eserleri seslendirilecek.

Yıldıray Öztürk, Sebati Balkan, Müzeyyen Çağlar ve Yeşim Çağlayan sahne alacak.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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