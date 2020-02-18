Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba el sanatları merkezlerini ziyaret etti.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba el sanatları merkezlerini ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve yönetim kurulu üyeleri, İkiz Evler Geleneksel El Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezindeki kursları da ziyaret eden İba, kursiyerlere başarı diledi.

Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi

Edirne 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, proje kapsamında Enez ilçesindeki eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya geldi.


Toplantıda, proje kapsamında yapılması planlanan konular görüşüldü.

Helvacıoğlu'ndan Eraslan'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eraslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'na Gezi Parkı davasındaki beraat kararları damga vurdu
AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen sözleşmeli öğretmen görevden alındı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:15:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]