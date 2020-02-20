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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Namık Kemal Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Namık Kemal Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitede düzenlenen imza törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin katıldı.

Protokol, taraflar arasındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini amaçlıyor.

UZTB personeline teşekkür plaketi

Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB), performans değerlendirme sonuçlarına göre personeline teşekkür plaketi verdi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, plaket takdiminden sonra konuşan UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, bir aile gibi olduklarını belirtti.

Personelinin güzel çalışmalar ortaya koyduğunu aktaran Aslan, "Bu belgeler, gösterdiğiniz üstün çaba ve çalışkanlığın bizler ve üyelerimiz tarafından takdir edildiğinin bir göstergesidir. İşinizi böylesine bir başarı ile yürüttüğünüz için her birinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Önemli olan bu uyumlu birlikteliğin devamını sağlayabilmektir." ifadelerini kullandı.

Keşan TSO üyeleri Dubai'de

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri Dubai'de yiyecek ve içecek sektörünü kapsayan "Gulfood Dubai 2020 Fuarı"na katıldı.

Keşan TSO'dan yapılan açıklamaya göre, üyeler gıda sektöründe yer alan yeni ekipmanlar, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması ve üretim kapasitelerinin maksimum seviyeye getirilmesi konularındaki global gelişmeleri takip ediyor.

Namık Kemal Üniversitesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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