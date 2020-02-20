Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin Edirne'ye ilgilisinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin Edirne'ye ilgilisinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gürkan, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO Genel Sekreteri Nevzat Taşkın, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile çarşı ve alışveriş merkezlerinin yetkililerini makamında kabul etti.

Edirne esnafına güler yüzlü ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Gürkan, "Hedefimiz, 10 yılda 10 milyon turist. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz. Geçen yıl ocak ayında gelen turist sayısı ile bu yıl ocak ayındaki sayı arasında gözle görülür bir artış var. Edirne, turizmin kalbi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bulgaristan ve Yunanistan'a sınır kenti olan Edirne'nin ekonomik krizden etkilenmediğini aktaran Gürkan, "Kentimiz, özellikle hafta sonları Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler ile dolup taşıyor. Bu turistler kentimizde alışveriş yaparak, konaklayarak, eğlence mekanlarında zaman geçirerek, kentimizin ekonomisine de büyük katkı sağlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. .

Amatör spor kulüplerine yardım

Edirne Belediyesince kentte faaliyet gösteren 55 amatör spor kulübüne 160 bin 500 lira yardımda bulunuldu.

Spor kulüplerine yardım için Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda tören düzenlendi.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İkinci Başkanı Emre Alp, törende yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesinin 24 futbol kulübü ile 31 salon sporları kulübü olmak üzere 55 kulübe yardımda bulunduğunu belirterek, Gürkan'a teşekkür etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır da amatör spor kulüplerine yaptıkları yardımların her geçen yıl arttığını belirterek, "2019 yılında birinci yardımda 140 bin lira, ikinci yardımda 150 bin lira dağıtmışız. 2020 yılının ilk yardımında da 160 bin 500 lira yardımda bulunuyoruz. Umuyorum ki spor kulüplerimiz ve sporcu sayımız daha da artacaktır. Umarım bu destekler bir nebze size soluk verecektir." diye konuştu.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da katıldı.

CHP'den köy ziyaretleri

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi ve yönetim kurulu üyeleri, merkez köylerini ziyaret etti.

CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngörmedi ve yönetim kurul üyeleri, akşamları köyleri ziyaret ederek halkın sorunlarını dinliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Köylü milletin efendisidir" sözünden yola çıkarak önceliklerini köy halkının sorunlarını dinlemeye ayırdıklarını belirten Güngörmedi, "Gittiğimiz köylerde çok sıcak ve güler yüzlerle karşılanıyoruz fakat köylümüz mevcut ekonomiden çok dertli. Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek olması, süt desteklemelerinin 25 kuruştan 10 kuruşa düşürülmesinin kendilerini çok zorladığını söylüyorlar. Biz çiftçimizin sesi olacağız ve takip edeceğiz. Köylerimizin göç vermemesi için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü eğitimleri devam ediyor

Edirne Sağlık Müdürlüğünce, "Sağlıklı Gebelik, Güvenli Doğum, Sağlıklı Nesiller İçin Mesleki Gelişim" eğitimleri verildi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, bebek ve anne dostu hastane kültürünün pekişmesine büyük bir katkı sağladıklarını belirterek, "Normal doğum oranının yükseltilmesi, sezeryan doğum oranının düşürülmesinde farkındalık sağlayacak olan bu proje ve eğitimde emek veren herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Tuğba Yılmaz Esencan tarafından verildi.

Kadın Kadına Projesi devam ediyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde 18 yaş üstü kadınlara yönelik düzenlenen "Kadın Kadına" bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Lalapaşa Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Lalapaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülen proje kapsamında Çömlekakpınar köy kahvehanesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aile hekimi, psikolog, diyetisyen hekim ile İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısım Amiri tarafından kadınlara yönelik "kanser, çocuk istismarı, beslenme, ergenlik, stresle başa çıkma yöntemleri, çocuklarda mahremiyet eğitimi, aile içi şiddet" konularında bilgiler verildi.

Recep Gürkan, Bulgaristan, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tadı için kilometrelerce yol gittiği Muğla kebabı çorbası, işi oldu
Yunan askerleri yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 23:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]