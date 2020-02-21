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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "7 Düvele Karşı Akıl Oyunları" adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "7 Düvele Karşı Akıl Oyunları" adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.


Yarar, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Balkan Kongre Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "7 Düvele Karşı Akıl Oyunları" programında güncel konular hakkında görüşlerini aktardı.


Programa, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Hakan Akıncı, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcıları Murat Ulaşdır ve Zekeriya Bayrak, Gençlik Merkezi üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Vatandaşlara 15 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Meriç Kaymakamlığınca başlatılan "Muhtelif Meyve Fidanı Ekimi Projesi" kapsamında, vatandaşlara 15 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda, çiftçilere ek gelir oluşturmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde fidan dağıtımı başlatıldı.

Proje kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce 15 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Vatandaşlar projeden memnun olduklarını belirterek, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'e teşekkür etti.

Keşan Kent Müzesi için çalışmalar başladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'ni kurmak için çalışmaların başladığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin belleğini kayıt altına almayı hedeflediklerini belirtti.

Keşan'ın tanıtımına katkı sağlayacak bir müze oluşturacaklarını aktaran Helvacıoğlu, Müzemiz, bahçesi ve etrafındaki donatıları ile komplike bir yapı olacak. Müzemizi sadece bir kez görülüp gezilen bir yer değil her zaman yaşayan canlı bir yapıda tasarlıyoruz. Herkesin kendi geçmişinden bir şeyler bulacağı müzeyi hep birlikte oluşturacağız." diye kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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