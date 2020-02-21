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Edirne'den kısa kısa

7 saat önce

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kosova'nın Prizren kentinde ziyaretlerde bulundu.

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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Kosova'nın Prizren kentinde ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu, Kosova Demokratik Türk Partisi, Prizren Belediye Başkanlığı ve Kosova'daki Türk köyü Mamuşa'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Rektör Tabakoğlu, üniversitede yapılan çalışmalar ve Edirne hakkında bilgiler verdi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Edirne İl Yöneticileri, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, dernek yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.

Dernek yöneticileri de yaptıkları çalışmalar hakkında Arpacı'ya bilgiler verdi.

Rektör Tabakoğlu, Kosovalı mezunlarla buluştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kosova'nın Prizren kentinde düzenlenen mezunlar buluşmasında, Trakya Üniversitesinden mezun olan Kosovalı öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Kosova Trakya Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversitenin dış ilişkiler ve uluslararasılaşma odaklı çalışmaları hakkında bilgiler vererek, öğrencilere sunduğu olanaklar hakkında bilgiler aktardı.

Üniversitenin Balkanlar'a yönelik önemli çalışmaları olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Biz tüm imkanlarımızı, kendi evlatlarımız için olduğu gibi, uluslararası öğrencilerimiz için de seferber ediyoruz. Uluslararası öğrenci kayıtlarımız her geçen yıl daha fazla artıyor. Trakya Üniversitesi, YÖK'ün kararı ile uluslararası öğrenci kontenjanının yüzde 80'ini Balkanlar'a ayırmış durumda. Şu anda üniversitemizde eğitimine devam eden 500 Kosovalı öğrencimiz var. Mezun ettiğimiz Kosovalı öğrencilerimizin sayısı ise 337."

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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