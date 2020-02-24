Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır istatistiklerine göre ocak ayında en çok yabancı turistin giriş yaptığı ikinci il olduğunu bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin turistlerin gözdesi olmaya devam ettiğini, yabancı turist giriş sayısında geçen yıla göre artış yaşandığını belirtti.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul'un birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne'nin ikinci olduğunu hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de turist sayısında bir önceki yıla göre 31 bin 877 kişinin artmış olduğunu görüyoruz. Edirne, ülkemizdeki ekonomik krizden neredeyse etkilenmedi.

Özellikle hafta sonu kentimizi tercih eden Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler burada alışveriş yapıyor, yemek yiyor, eğlence mekanlarını tercih ederek, kentimizin ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Edirne, Bulgar ve Yunanlı ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi turizmin kalbi Edirne'de atmaya devam ediyor."

Vergi Haftası

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kala, Vergi Haftası dolayısıyla Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Vergi Haftası'nı kutladı.



Kala da Becan'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

DOÇEK'ten doğa yürüyüşü

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Çeltik ve Mecidiye köyleri arasında bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doğa yürüyüşünde DOÇEK üyesi doğaseverlere Edirne Bisiklet Kulübü üyeleri de eşlik etti.

DOÇEK üyesi Serhat Zorlu, etkinliğin sorunsuz şekilde geçtiğini belirterek, doğayla iç içe bir faaliyet düzenlediklerini kaydetti.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak

Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan bazı sokaklarda 27 şubata kadar 08.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, altyapı çalışmaları nedeniyle Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su kesintisi yaşanacağını duyuruldu.

Su kesintisi yaşanacak sokaklarda ikamet vatandaşların gerekli tedbiri almaları belirtildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Marmara Grup müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Marmara Grup müsabakaları Edirne'de gerçekleştirildi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 10 ilden 66 sporcu katıldı.

Müsabakalarda başarı gösteren sporcular yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Saadet Partisi heyetinden Süloğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran ve beraberindeki heyet, Süloğlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi heyeti, Süloğlu Kaymakamı Faruk Kazdal, kurum müdürleri ve esnafları ziyaret etti.

Demirkıran, ziyaretlerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini kaydetti.

Yapı izin istatistikleri

Edirne'de, 2019 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 100 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-aralık dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 52,4 azalırken yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise yüzde 14,5 azaldı.

Edirne'de yapı ruhsatı verilen bina sayısı ise 2 bin 100 oldu.