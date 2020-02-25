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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ve beraberindeki kurum yetkilileri, Vergi Haftası dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

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Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ve beraberindeki kurum yetkilileri, Vergi Haftası dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vergi Haftasını kutladı.

Başkal da Canalp'e yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Meriç Kariyer Günleri" projesi

Meriç Kaymakamlığınca başlatılan "Meriç Kariyer Günleri" projesi kapsamında yazar Ayhan Tunca, öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunca, Meriç Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Meriç ve Edirne tarihiyle ilgili bilgiler verdi.

Yazarlıkla mesleğinin bilinmeyen yönlerini de anlatan Tunca, öğrencilerin sorularını cevaplayıp kitaplarını imzaladı.

Trakya Kariyer Fuarı

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Fatih Kuzu, Trakya Kariyer Fuarı kapsamında "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı" hakkında bir sunum yaptı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzu, "Yetenek Her Yerde" temasıyla Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda, öğrencilerle bir araya geldi.

Daire Başkanı Kuzu, konferansta, yurt dışı burs programları hakkında katılımcıları bilgilendirilirken, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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