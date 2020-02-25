Meriç ilçesinde Tarım Kıraathaneleri projesi uygulanacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, projenin Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ün talimatıyla başlatılacağı belirtildi.

Projenin ilçe merkezi, belde ve köylerde uygulanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta çeltik yetiştiriciliği olmak üzere, buğday, ayçiçeği, meyve ve yer fıstığı ürünleriyle ilgili eğitimler düzenlenecek. Çiftçinin zamanını geçirdiği kıraathanelerde bir araya gelinerek düzenlenecek eğitim çalışmaları faydalı sonuçlar oluşturacak. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan takvime göre eğitimler devam edecek."

"Yetenek Her Yerde" kariyer fuarı

Edirne Sağlık Müdürlüğünce "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarında istihdama yönelik sunum yapıldı.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki fuar alanında standı bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere Sağlık Bakanlığının çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Uzmanı Rıdvan Genç, kongre merkezinde, Bakanlığın istihdam şekilleri, hizmet sınıfları ve sözleşmeli yönetici pozisyonları ile sağlık sektöründe kariyer planlama konularında sunum gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Personel ve Destek Hizmetler Başkanı Faruk Duymuş ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Muhsin Kaynar da konuyla ilgili bilgi verdi.