Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yüksek İstişare Kurulu'nda görev yapacak.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yüksek İstişare Kurulu'nda görev yapacak.

ETB Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TURİB) faaliyetlerine katkı sağlamak üzere, şirketin ilerlemesini ve etkin faaliyet göstermesini sağlayacak karar ve tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapacağını söyledi.

Kurulun önemli görevler yapacağını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye Ürün İhtisas Borsası, lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini temin etmek amacıyla 2019 yılında faaliyete geçmişti. Ülke tarımının geleceği olarak gördüğümüz Lisanslı Depoculuk Sistemine ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın faaliyetlerine en iyi şekilde katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum."

Öğrenciler Edirnesporlu oyuncularla maç yaptı

Edirnespor Başkanı Savaş Üner, teknik heyet ve oyuncular, Edirne Bahçeşehir Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Üner, teknik direktör Adnan Toros ve oyuncular, düzenlenen söyleşi programında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Oyuncular, etkinliğin ardından okulun spor salonunda öğrencilerle birlikte gösteri maçı yaptı.

Başkan Üner, okul müdürü Mahmut Boztürk'e Edirnespor'un 22 numaralı formasını hediye etti.

Programa, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da katıldı.

Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe yönetiminden pankart açıklaması: Hangi akılla suç duyurusunda bulunuyorlar, şaşırıyoruz
Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]