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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

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Edirne Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Saraçlar Caddesi'ndeki dağıtıma katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşların kandilini kutladı.

Gürkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Regaip Kandili'nin tüm insanlığa sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yıla sıkıntılarla girdik. Suriye'de şehitlerimiz var. Yine dünya genelinde salgın hastalıklar ve çatışmalar var. İnşallah bu kandil, tüm kötülüklerin son bulmasına vesile olur." dedi.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt, öğrencilerle buluştu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Zıpkınkurt, okulun toplantı salonunda gerçekleşen söyleşide, öğrencilere meslek hayatı ve oda faaliyetleri hakkında bilgiler verip, soruları cevapladı.

Başarılı olmak için önce hayal kurmak ve çok çalışmak gerektiğini belirten Zıpkınkurt, "ETSO olarak Edirneli girişimcileri desteklemek amacıyla pek çok eğitim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz de bunlardan yararlanabilir. Edirne, bir sınır kenti olarak avantajlı konumda bulunuyor. Özellikle yöresel ürünlerin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Zıpkınkurt, Kırsalın Kadın Girişimcileri Pazarı'nın başarılı bir çalışma olduğunu vurgulayarak öğrencilere yaşadığı deneyimlerini aktardı.

Okul Müdürü Metin Çermaoğlu da öğrencilere girişimcilik konusunda eğitimler verildiğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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