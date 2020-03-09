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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Bir Proje, Bir Simit, Bir Çay" etkinliği kapsamında öğrencilerin çektiği kısa filmler gösterime sunuldu.

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Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Bir Proje, Bir Simit, Bir Çay" etkinliği kapsamında öğrencilerin çektiği kısa filmler gösterime sunuldu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı ile Radyo ve Televizyon Teknoloji programı öğrencileri yarı yıl tatilinde kısa filmler hazırladı.

Öğrencilerin hazırladığı 7 kısa film ve videolar, yüksekokulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte izlendi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Özkapı, öğrencilerin teoriyi pratiğe döktüğünü belirterek, "Projeleri bugün izlemekten mutluluk duyuyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin, mezun olduktan sonra sektörün aradığı nitelikli iş gücüne sahip ve tam anlamıyla hazır bireyler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etkinliğe Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mukadder İğdi Şen ve öğrenciler katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ücretsiz şekilde ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin her yıl olduğu gibi bu yıl da kadın dayanışmasını ön plana çıkaran etkinlikler düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Müzenin kent belleğinin gelecek nesillere aktarılması ve Edirne'nin tanıtılmasında önemli bir rol üstlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müzeyi gezmek isteyen kadın ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunan Trakya Üniversitesi, yüzlerce kadın misafirini ağırladı. Her yıl istikrarlı bir şekilde ziyaretçi sayısını artıran ve Edirne'ye her geçen gün daha fazla turist kazandıran Sağlık Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlarla birlikte yaklaşık bin kişi ziyaret etti."

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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