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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsat bilerek ürünlerinde fiyat artışı yapan esnafa ceza uygulanacağını bildirdi.

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Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Kemal Cingöz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsat bilerek ürünlerinde fiyat artışı yapan esnafa ceza uygulanacağını bildirdi.

Cingöz, yaptığı açıklamada, yetkililerin virüsle ilgili çeşitli önlemler aldığını belirtti.

Bazı esnaflarla ilgili kendilerine şikayetler geldiğini aktaran Cingöz, "Virüs salgınını fırsat bilip fahiş fiyat uygulayan esnaflara disiplin kurulumuzca en ağır şekilde ceza verilecektir. Bu hususta, Edirne genelinde birliğimiz siciline kayıtlı olan esnaflarımız içinden bu şekilde uygulamaya gidenleri vatandaşlarımız direkt birliğimize ya da her ilçede teşkilatlanmış olan odalarımıza bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

TÜ 9. Aile Hekimliği Kongresi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "9. Aile Hekimliği Kongresi" düzenlendi.

TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, senato salonunda düzenlenen kongrede, mezuniyet öncesi eğitimde ulusal çekirdek eğitim programının yarısından fazlasının birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine kurgulandığını söyledi.

Mezuniyet sonrası eğitimde ise bilimin ışığının hiç sönmediği yerlerden birinin Edirne olduğunu aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki her aile hekimliği uzmanlık öğrencisi daha sonraki yaşamında bir kez Edirne'ye geliyor. Nitekim bu kongrenin büyük katkısı var. Mezuniyet sonrası eğitimdeki en önemli katkılarından biri de uluslararası kabul edilebilirliği olan bir dergimizin olması. Bu, camiamız için çok önemli bir katkı. Ana bilim dalımızın insan gücüne büyük bir katkısı oluyor. Bilimin ışığının sönmemesi gerek. Dünyanın neresinde olursanız olun bilimin ışığında insan yetiştirmek lazım. Bilimin ışığının sönmemesi için çaba harcayan kahraman ordumuza ve bu uğurda verdiğimiz şehitlere rahmet diliyorum."

Kongreye, TÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, TÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Saatçi, WONCA Avrupa Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ungan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan tüm Anadolu'ya bir güneş gibi doğarak yayılan ulusal kurtuluş mücadelesinin habercisi olduğunu belirtti.

18 Mart'ta Türk milletinin başka bir ulusa boyun eğmeyeceğini gösterdiğini aktaran Pekcanlı, "Çanakkale Zaferi, Türkiye tarihinin olduğu kadar dünya tarihinin de dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. O siperlerin büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'de koyun koyuna yatan farklı milletlerden pek çok askere 'Artık onlar bizim evlatlarımızdır' diyerek sahip çıkması Çanakkale'de bir milletin dünyaya kafa tutmasının ötesinde bir insanlık savaşı verildiğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Pekcanlı, vatanı ve milleti için tereddüt etmeden canını feda eden tüm kahraman şehitleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile gazileri minnet ve şükranla andığını kaydetti.

TÜ'de sığınmacılar ve göç konuşuldu

Trakya Üniversitesi Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk (Ombudsmanlık) Topluluğunca düzenlenen etkinlikte sığınmacılar ve göç konuşuldu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, senato salonunda düzenlenen etkinlikte, sığınmacılarla ilgili Avrupa ve dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşandığını aktardı.

Üniversitenin de yaşananlara kayıtsız kalmadığını dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Acaba Avrupa ülkeleri, dilinden düşürmediği insan hakları kavramının sadece kendi insanları için mi geçerli olduğunu düşünüyor? Ne yazık ki sığınmacılara gösterilen şiddetten, bunun böyle olduğunu anlıyoruz. Avrupa ve uluslararası toplum, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de yaşananların önüne geçmek için bugüne kadar ne yaptı? Çözüm üretmek bir yana mülteci krizi gündeme geldiğinde tavrı ne oldu? Ne yazık ki bu sorunun cevabı da açıkça ortada. Biz tüm bu tablo karşısında, Türkiye'siz bir çözümün mümkün olmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle, Trakya Üniversitesi olarak gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk bağlamında, uluslararası toplumun dikkatini çekmek adına gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle gerek Edirne halkına gerekse Türk milletine yaşanan bu krizde gösterdikleri hoşgörü ve sağduyu için şükranlarımı sunuyorum."

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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