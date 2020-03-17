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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), ekmek imalatı ve satışı yapan üyelerini, hijyen kurallarına uyması konusunda uyardı.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), ekmek imalatı ve satışı yapan üyelerini, hijyen kurallarına uyması konusunda uyardı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında fırıncıların gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

Fırıncıların hijyen kurallarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekmeklerin vatandaşlar tarafından ellenerek alınmasının yerine, steril eldivenli bir satış temsilcisi tarafından vatandaşlara servis edilmesi gerekmektedir.

Ödeme aşamasında ise temsilcinin ekmek verdiği eldiven ile para alışverişi yapmaması hijyen ve sağlık açısından en çok dikkat edilmesi gereken noktadır. Üyelerimizin bu hususta hassasiyet göstermelerini ve çalışan personellerini yönlendirmelerini önemle bilgilerinize sunarız."

CHP Edirne İl Başkanlığı ziyaretçi kabul etmeyecek

CHP Edirne İl Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında parti binasına ziyaretçi kabul etmeyecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın riski ortadan kalkana kadar parti binasına ziyaretlerin durdurulduğu belirtildi.

Tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizi de içine alan koronavirüs tehdidi geçene kadar 'Hepimizin Sağlığı İçin' il başkanlık binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Gelişmelerimizi sosyal medya hesabından takip edebilir, acil durumlarda il başkanlık telefon numaramız 213 70 68'den ulaşabilirsiniz. Sizi seviyor, sağlığınızı önemsiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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