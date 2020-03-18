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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gürkan, Tren Yolu Hemzemin Geçidi'nin yatay delgi sondaj yöntemiyle geçileceğini ve tüm ana hatların yerin 6 metre altında toplandığını kaydetti.

Kanalizasyon ve yağmur suyu toplama kanallarını en kısa sürede İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile buluşturacaklarını aktaran Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"2019 Aralık ayında altyapı çalışmalarına büyük bir hızla başladık. Edirne'nin yeni yerleşim bölgesinin en büyük sorunu olan kanalizasyon ve yağmur suyu toplama hatlarını Paşaçayırı mevkisinde bulunan İleri Biyolojik Atık Su arıtma Tesisi'ne bağlayacağız. Bu bağlamda iki buçuk aydır söz konusu mahallelerimizde 1200'lük buhar kürlü contalı beton borularla hatlarımızı döşedik.

Edirne'nin inşallah kanayan yarası olan bu sorun da bitmiş olacak. Yağmur suyu toplama hattının hemen bitişiğinden bir tane daha 1600'lük bir hat gelecek. O da kanalizasyon hattını taşıyacak. 15 gün boyunca Bosnaköy-Olin Kavşağı yolu kapalı olacak. Vatandaşlarımızın diğer alternatif ulaşım güzergahlarını kullanmalarını istiyoruz. Bu iş gerçekten büyük bir iş. Edirne'de ilk defa uygulanan bir yöntem."

Yaşlı Nüfus İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, yaşlı nüfus istatistiklerini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne'de yaşlı nüfus oranının yüzde 14,5 olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde ise yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8,0 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükseldi.

Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.


Planlı elektrik kesintisi

Edirne'de bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, yarın 09.30-12.30 saatleri arasında, 1. Murat ve Fatih mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Kesintinin, şehir dağıtım merkezi bakım onarım nedeniyle yapılacağı belirtildi.

Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:48 Kaynak: AA

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