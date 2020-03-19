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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Edirne İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun aldığı karar gereği Keşan ve Havsa'da kurulan hayvan satış yerlerinin geçici olarak kapatıldığını, ETB Canlı Hayvan Satış Tesisleri ve Borsa Satış Salonu'nun gerekli tedbirlere...

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Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Edirne İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun aldığı karar gereği Keşan ve Havsa'da kurulan hayvan satış yerlerinin geçici olarak kapatıldığını, ETB Canlı Hayvan Satış Tesisleri ve Borsa Satış Salonu'nun gerekli tedbirlere uyularak faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun koronovirüs kapsamında uygulanacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığını belirtti.

Toplantıda, Keşan ve Havsa'daki hayvan satış yerlerinin geçici olarak kapatılması kararı alındığını belirten Öztürk, ETB Canlı Hayvan Satış Tesisi ve Borsa Satış Salonu'nun açık kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Borsada gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Edirne halkının et ihtiyacı, üyelerimiz tarafından salon satışlarından alınan hayvanların tesisimizle koordineli olarak çalışan mezbahada kesilmesi suretiyle karşılanmaktadır. Alınan karar hem halkımızın gıda ihtiyaçlarının sıkıntıya sebep olmadan karşılanmasını hem de ticari hayatın kontrollü olarak devamını sağlayacaktır.

Canlı hayvan satış tesislerimizin yanında hububat ve yağlı tohumlar ile süpürge teli satış tesislerimiz de aynı hijyenik tedbirler uygulanarak açık olacaktır. Borsamıza gelecek üye ve üreticilerimizin görevliler tarafından yapılacak yönlendirmelere riayet etmesi önem arz etmektedir."

Alınan karar gereğince bu süreçte, ETB Canlı Hayvan Satış Tesislerine sadece nakliye gerçekleştiren araç sürücüleri ile hayvan sahiplerinin girişine izin verilecek. Aynı kapsamda üyelerin de sadece firma temsilcisi ile ödeme yetkilisi tesislere kabul edilecek. Bu kişiler dışındakilerin tesise girişine müsaade edilmeyecek.

Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, koronavirüs salgınının iş dünyasına yarattığı olumsuz etkiyi araştırmak üzere çalışma yaptıklarını bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) gelen yazı doğrultusunda ETSO olarak resmi sosyal medya hesaplarından ve tüm iletişim yöntemlerini kullanarak bir takım araştırmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaşanan durumdan etkilenen sektörlerin tespit edildiğini ve hazırladıkları raporu TOBB'a gönderdiklerini aktaran Zıpkınkurt, "Koronavirüs salgını dolayısıyla iş dünyasının talepleri doğrultusunda Ekonomik İstikrar Kalkanı adı ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paket tüm iş dünyasına büyük moral sağlamıştır. Devletimizin iş dünyasının her zaman yanında olduğunu ve bu paket ile de yeniden varlığını en iyi şekilde hissettirmesi piyasalarda olumlu yarattığını görmekteyiz. Bu sürecin bir an önce en az hasarla atlatıp üretmeye, istihdam yaratmaya ve ülkemizin büyümesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destekleme paketine ilave olarak işletmelerin kira, SGK, elektrik, su, doğalgaz ve bağkur borçlarının da ertelenebileceğini ve kredi imkanlarının artırılabilecek önlemlerin de alınabileceğini kaydetti.

TGK'nın öneri paketi BİK'e sunuldu

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, koronavirüs salgınından basın sektörünün de etkilendiğini bildirdi.

Sarılarlı, yaptığı yazılı açıklamada, yerel basının yaşadığı sorunların çözümüyle ilgili Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) hazırladığı öneri paketinin Basın İlan Kurumu'na (BİK) sunulduğunu belirtti.

Sarılarlı, öneri paketinde şu konuların talep edildiğini belirtti:

"Vergi borcu sorgulaması kaldırılmalı, Anadolu Ajansı'nın 3 ay süreyle yerel basından abone ücreti almaması, RTÜK paylarıyla, Türksat kirasının alınmaması veya ertelenmesi, kiranın Türk lirasına çevrilmesi, sigorta ve muhtasar ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, 3 aylık kısa çalışma ödeneği çıkarılması."

Sarılarlı, olağanüstü bir dönemin yaşandığı bu süreçte yerel gazetelerin haftanın her günü yerine belli aralıklarla dönüşümlü olarak yayınlanması içinde talepte bulunulduğunu aktardı.

Edirne, Havsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:32 Kaynak: AA

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