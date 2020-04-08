Edirne'de 450 bin mevsimlik çiçek tohumu ekildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla uğraştıkları günlerde, güzel ve sağlıklı günlere umut olması için 450 bin mevsimlik çiçek tohumu ekildiğini belirtti.

Ülke olarak yaşanan sıkıntıların geride kalacağını ifade eden Gürkan, "Ektiğimiz çiçekler güzel günlere umut olsun.Hiç kuşkusuz ki yaşadığımız bu zor günler geride kalacak. Dostlarımızla sevdiklerimizle baharın o muhteşem kokusunda; o muhteşem renklerinin arasında yine bir araya geleceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen sizde evlerinizde kalın. Güzel günler çok yakında" dedi.

Dünya Romanlar Günü

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, Dünya Romanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şallı, mesajında yüzyıllar önce Hindistan'ı terk etmek zorunda kalan "çingenelerin" kendilerine daha iyi yaşam koşulları aramak için dünyanın farklı coğrafyalarına dağıldıklarını savundu.

İnsan yaşamında toplumsal birlikteliğin ne denli önemli olduğunu, koranovirüs nedeniyle yaşanan bu günlerin çok iyi gösterdiğini belirten Şallı,mesajında şunları kaydetti:

"Korona virüsü etnik kimlik, sosyal sınıf, dil, din ayır etmeden insanlarımızı aramazdan almaya devam ediyor. Temennimiz salgının etkilerini en az kayıpla önlenmesidir. Türkiye toplumu olarak sosyal dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, tenlerimizin rengi ayrı olabilir. Ancak gözyaşlarımızın rengi aynı olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. 8 Nisan Dünya Romanlar Günüde bizim olsun. Tüm insanlıkta bizim olsun."

ETSO üyelerinin ihtiyaçlarını evine götürecek

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 65 yaş ve üzeri üyelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için ihtiyaçlarını evlerine kadar götürecek.

ETSO'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde, 65 yaş üstü üyelerinin dışarı çıkamadığı hatırlatıldı.

Üyelerin hazırlayacağı listeye göre ihtiyaçlarının alınacağı vurgulanan açıklamada, "65 yaş ve üzeri üyelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için market, tıbbi ilaç gibi ihtiyaçlarını verecekleri listeye göre tedarik ederek kapılarına kadar teslim edilecektir. Bu desteğimizden yararlanmak isteyen üyelerimizin hazırlayacakları ihtiyaç listelerini 0 533 7458376 numaralı telefona bildirmeleri yeterlidir." ifadeleri kullanıldı.