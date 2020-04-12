Edirne Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında apartman ve siteleri dezenfekte etmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının kentte yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Düzenli olarak devam eden dezenfekte çalışmaları kapsamında kurum ve kuruluşlar, sağlık ocakları, eczaneler, fırınlar, marketler, toplu ulaşım araçları, taksiler, tarihi çarşılar gibi halkın yoğunlukla bulunduğu alanları dezenfekte edilirken Edirne Belediyesi'nin 188 ALO Sağlık Hattı'nı arayan vatandaşların talepleri de yerine getiriliyor.

Bu kapsamda talepte bulunan vatandaşların apartman ve siteleri dezenfekte ediliyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplerin bir program dahilinde apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarını tek tek dezenfekte ettiğini, ayrıca dezenfekte edilen apartman ve site sakinlerine el dezenfektanı, eldiven ve maske dağıttıklarını belirtti.

ALO 188 Sağlık Hattı'na ulaşan tüm vatandaşların dezenfekte taleplerinin karşılanacağını aktaran Gürkan, Edirnelilere evde kalmaları çağrısında bulundu.

"Sigarayı bırakmanın tam zamanı"

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sigara kullanımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanma riskini 14 kat arttırdığını bildirdi.

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından korunmak için sigaranın bırakılmanın tam zamanı olduğunu belirtti.

Bağımlılıkların bağışıklık sistemini zayıflattığını aktaran Bilgiç şunları kaydetti:

"Bu yıl Yeşilay olarak 100'üncü yaşımızı kutluyoruz. Bugüne kadar bağımlılıklarla mücadele ederken iyi ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmaya önem verdik. Bugün tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bizim de bu konudaki sorumluluğumuz artıyor. Çünkü hem sağlıklı yaşam önem kazanıyor hem de bağımlılıklar hastalığa yakalanma riskini artırıp tedaviyi güçleştiriyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi sigarayı bırakmak için bir fırsat olarak görebileceğini düşünüyor ve onlara 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' diyoruz."

Bilgiç, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) destek olduğunu da belirtti.

CHP'de koronavirüs tedbirleri

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parti olarak çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Güngörmedi, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında ilçe başkanlığında en az personelle çalışıldığını ve toplantıların video konferans yöntemiyle yapıldığını belirtti.

Edirne merkez ilçede yaşayan olan 65 yaş üstü 878 partilinin düzenli olarak telefonla arandığını aktaran Güngörmedi, "Üyelerimizle irtibat kurarak morallerini yüksek tutmaya yönelik görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde vatandaşlarımızı evde kalma konusunda duyarlı olmaya davet ederek bilgilendirmelerde bulunduk. Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımızın talepleri halinde ihtiyaçlarını ve eksikliklerini yerine getirdik ve bu görüşmelerimiz ile ihtiyaçlarını yerine getirmeye devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Güngörmedi, internet ortamında anket hazırladıklarını ve kentte yaşanan gelişmelerle ilgili yapılan anketin sonucunu CHP Genel Merkezi ile paylaşılacağını da belirtti.