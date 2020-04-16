Edirne Belediyesi bağış yapmak isteyen vatandaşları dijital ortamda bir araya getirdi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele ettikleri bu zor günlerde dayanışmayı mobil ortama aktardıklarını belirtti.



Salgından ekonomik olarak da etkilenen vatandaşlarla bağışçıları dijital bir platform olan "Edirne İmece"de buluşturduklarını anlatan Gürkan, "İhtiyaç sahipleri ile bağışçıları dijital platformda bir araya getiriyoruz. 'Edirne İmece' ile eşya, gıda, kitap, can dostlarımız için mama bağışlayabilirsiniz; ihtiyaçlarınız ile ilgili yardım talebi oluşturabilirsiniz. Bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri telefonlarına indirecekleri 'Edirne İmece' isimli aplikasyon uygulamasıyla birbirlerine kolaylıkla ulaşabilecekler." dedi.

Gürkan, geçirdikleri sıkıntılı süreci ve zor gürleri dayanışmayla hep birlikte aşacaklarını sözlerine ekledi.

Saadet Partisi'nden ayçiçeği üretimine ilişkin açıklama

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Recep İriş, son gelişmelerle birlikte ayçiçek üretiminin çok stratejik hale geldiğini, mutlaka acil eylem planı belirlenmesi gerektiğini belirtti.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ayçiçek üretiminin yüzde 40'ının Trakya'dan karşılandığını, bu yörenin tohum ve hibe desteği kapsamına alınması gerektiğini savundu.

Türkiye'de öncelikle üreticilerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini bildiren İriş, şunları kaydetti:

"Hala ödenmeyen destekler ödenmeli, ayrıca ayçiçeğinde yıllardır artırılmayan pirim desteği, üretimin yükseltilmesine destek verecek şekilde yükseltilmelidir. Yağ oranı yüksek, ekilen bölgeye adapte olacak çeşitler belirlenmelidir. Ayçiçeğinde görülen hastalıklara karşı dayanıklı çeşitlerin belirlenmesi çok önemlidir.

Kısaca, Ayçiçek üretimi konusunda bir seferberlik ilan edilerek zaman kaybedilmeden harekete geçilmesi gerekir. Yaşanan olaylar tarımın ve hayvancılığın önemini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Ülkelerin kendi kendine yeter hale gelmesi için ciddi bir uyarı verdi. Tüm üretim alanlarında iyi bir planlama ve uygulama bu sıkıntılı süreçlerde mağduriyet yaşanmasına mani olacaktır."