Trakya Üniversitesi tarafından çıkarılan ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın yayın sahipliğini üstlendiği Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi'nin 5. sayısı akademisyen ve araştırmacıların kullanımına açıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her sayısında ilahiyat ve sosyal bilimler alanında makalelerin yayımlandığı derginin, yeni sayısında da akademik değeri yüksek makalelere yer verildi.

Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları alanında bilimsel makalelere yer veren derginin yazı dili Türkçe. Dergide Arapça, İngilizce ve Balkan dillerinde yazılan bilimsel çalışmalara da yer verilebiliyor.

Balkanlar ile ilgili çalışmalara öncelik veren Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep etmiyor. Derginin yeni sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli adresinden ulaşılabiliyor.

"Evde Kal Maske Yap" projesi

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" kapsamında hayata geçirdikleri "Evde Kal Maske Yap" projesiyle evde maske üretiyor.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Asutay ve Öğretim Görevlisi Dr. Coşkun Doğan koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında öğrenciler, ürettikleri maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtarak koronavirüs ile mücadele sürecine katkıda bulunuyor.

Sentetik olmayan malzemelerden yararlanarak maske üreten öğrenciler maskelerin dağıtımını, evden dışarı çıkmadan, Vefa Destek Hattı ve diğer görevli kurumlar aracılığı ile gerçekleştiriyor.

Ürettikleri maskeleri ilgili kurumlardan gelen görevlilere teslim eden öğrenciler bu sayede ülke genelinde başlatılan koronavirüs ile mücadele sürecine katkıda bulundukları gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara maske ulaştırıyor.