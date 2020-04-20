Edirne Belediyesi tüm mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı başlattıkları mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Ekiplerin kapı kapı dolaşarak vatandaşlara eldiven, maske ve dezenfektan ulaştırdığını anlatan Gürkan, "Bu zor günlerde gelirinden olan vatandaşlarımızın el birliğiyle yaralarını sarmak adına tespit ettiğimiz ailelere, toplamda 10 bin paket gıda yardımında bulunuyoruz." dedi.

Gürkan, 6 araç ile 36 personelin, gıda yardımlarını ulaştırmaya başladığını kaydetti.

Edirne Belediye Bandosu 23 Nisan'da konser verecek

Ulusal ve uluslararası birçok festivale katılarak Edirne'nin adını duyuran, kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan Edirne Belediye Bandosu, 23 Nisan'da konser verecek.

İki katlı turizm otobüsünden verilecek konseri, vatandaşlar balkonlarından dinleme fırsatı bulacak.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, konser için prova yapan bandoyu ziyaret etti.

Bando üyeleriyle sohbet eden Gürkan, bandonun koronavirüsten korunmak için gerekli önlemleri alarak, konser vereceğini belirtti.

Üzerinde konser verilecek otobüsün sürekli hareket halinde olacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"23 Nisan akşamı saat 19.20'de konsere başlayacağız. Neden 19.20, çünkü 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı TBMM. Turizm otobüsü alacak sizleri. Hijyen kurallarına dikkat ederek, saat 20.30'a kadar kentte dolaşacağız. 21.00'e doğru belediyeye geleceğiz. Orada anons sistemini kuracağız. Saat 21.00'de balkonlarda bütün Edirneliler ile İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz. Siz de görüyorsunuz, bazı belediyeler zaman zaman bandoyu çıkarıyor. Ben bunu yapmadım. Çünkü çoğu nefesli sazlar, yayılma ihtimali daha yüksek. Ama otobüs yüksek ve hareket halinde olacağı için sizi de riske sokmamış olacağız."