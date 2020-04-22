İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, dünyanın kabusu haline dönen koronavirüs salgınının, Türkiye'ye sıçraması sonrasında yaşanılan sıkıntıların bir çok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de bir hayli hissedildiğini belirtti.

Çakırlar, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gıda konusunda sıkıntı yaşamamak için bazı ülkeler ihracat yasağını uygulamaya geçirdiğini hatırlattı.

Bu dönemde üretim ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çakırlar, Türkiye'nin günü kurtaracak değil, köklü adımlarla bu krizi yönetmesi gerektiğini vurguladı.

"Her Yönüyle İpsala" sempozyumunun bildiri kitabı yayımlandı

İpsala ve çevresi ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan "Her Yönüyle İpsala" sempozyumunun bildiri kitabı yayımlandı.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda yaptığı açıklamada, Silikon Vadisi'ne uzanan projeleriyle okullarının İpsala için tarihi nitelikte bir çalışmaya daha imza attığını belirtti.

Trakya Üniversitesi yayınlarından, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olarak iki cilt halinde yayımlanan kitaba elektronik ortamda da ulaşılabilecek.