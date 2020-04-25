Keşan ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, ilçenin çehresini Keşanlılarla birlikte değiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Muhtar Ali Çevikel Caddesi'ndeki 1100 metrelik yolun yapımına başlandığını aktaran Helvacıoğlu, "Caddemizde yol ve kaldırım çalışmalarımızı çok hızlı şekilde devam ediyoruz. Yolumuz tamamladığında Keşan'ın ana arterlerinden biri olacak. Yolu kullanan vatandaşlarımız şehir içi trafiğine girmeden istediği bölgeye ulaşım sağlayabilecek." diye konuştu.

Keşan'da esnafa maske dağıtıldı

Keşan ilçesindeki esnafa maske dağıtıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, maske dağıtımlarının devam ettiğini söyledi.

Kurtuluş Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, maske dağıttıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Tedbirler kapsamında esnafımıza ve iş yerlerimize maske dağıtıyoruz. Açık olan işyerlerimizdeki çalışanlarımızın da maske takmaları ve iş yerleri içinde sosyal mesafeye uyulması konusunda büyük önem göstermeleri gerekiyor. Bu salgından hep birlikte kurallara uyarsak kısa zamanda kurtuluruz." ifadelerini kullandı.