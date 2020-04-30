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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi, Edirne Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kurulan "Edirne İmece" platformuna gıda paketi desteğinde bulundu.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi, Edirne Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kurulan "Edirne İmece" platformuna gıda paketi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sendika üyesi belediye çalışanları hazırladıkları 315 gıda paketini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teslim etti.

Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.

Gıda yardımlarının hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Gürkan, "Çünkü insanlarımızın bugünlerde gerçekten çok şeye ihtiyacı var, çok desteğe ihtiyacı var, sağlıklı gıdaya çok ihtiyacı var. Ben çalışma arkadaşlarıma duyarlıkları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm Yerel-Sen Genel Merkez Yöneticisi Savaş Çerkez de sendika üyeleri olarak ellerinden gelen desteği yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Becan, mesajında, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının işçileri etkilediğini belirtti.

Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Becan, şunları kaydetti:

"Biz Uzunköprü Belediyesinde büyük bir özveriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin ne yapsak emeklerinin karşılığını asla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Yine de buna karşılık göreve geldiğimiz günden bu yana sendikalı işçilerimizin tamamının taban maaşına yüzde 13 oranında zam yaptık. Diğer sosyal hakları ile ilgili alacaklarında ise alacak farkını yüzde 10'a çıkardık. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyemiz emekçilerinin aldıkları 1 yevmiye ikramiyeyi 2 ikramiyeye yükselttik. Uzunköprü'ye hizmet etmek adına emeklerini ortaya koyan işçilerimizin izin yardımlarını da 5 yevmiyeden 6 yevmiyeye çıkardık. Emekçilerimiz ile aynı yolda yürüyoruz. İşimizi, emeğimizi, soframızı paylaşıyoruz."

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığının koronavirüs tedbirleri

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üyeleriyle düzenli olarak irtibat kurduklarını bildirdi.

Güngörmedi, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının Türkiye ve insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Zorlu günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını belirten Güngörmedi, "Biz CHP Edirne Merkez İlçe Yönetimi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yine yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayında da her hafta rutin olarak irtibat kurduğumuz Edirne merkez ilçede yaşamakta olan 65 yaş üstü partililerimizi aramaya ve morallerini yüksek tutmaya yönelik görüşmelerimize, yardımlaşma çalışmalarımıza, talep halinde ihtiyaçları giderme çabamıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güngörmedi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen Edirnelileri, Edirne Belediyesince başlatılan "Edirne İmece" platformuna da gıda yardımında bulunmaya davet etti.

"Belediye ve özel idareler yerel basına destek olmalı"

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde belediye ve özel idarelerin her ay belli sayıda gazete alarak yerel basına destek olması gerektiğini bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yerel basının zor günlerden geçtiğini belirtti.

Verilecek desteklerin yerel basına bir nebze de olsa katkı sağlayacağını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkılamadığı için yerel basın vatandaşa ulaşamadı, satılmayan ve abonelerine ulaştırılamayan gazeteler yerel medyayı zor bir çıkmaza soktu. Zaten resmi ilan ve reklam gelirlerindeki büyük düşüşlerde yerel medyayı içinden çıkılamaz bir duruma sürükledi. Halkın gıda giyim gibi ihtiyaçları olduğu gibi haber alma ihtiyaçları da, hakları da var ve yerel basının yaşatılması için acil olarak belediyeler gıda nakit yardımlarının yanı sıra gazete de vatandaşa ulaştırma görevini üstlenmelidir."

Uzunköprü'de devam eden projeler

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin sürerken, belediye projelerinin de aksatılmadan devam ettiğini bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında Hayvan Barınağı'nın tamamlanarak hizmete açıldığını, Vadi Park, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri ve Belediye Kreşi'nde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni projelerin Uzunköprü'ye hayırlı olmasını dileyen Becan, çalışmaların aralıksız süreceğini ve yapımı süren tesislerin kısa sürede hizmete gireceğini kaydetti.

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:54 Kaynak: AA


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