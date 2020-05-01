Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, elektrik faturalarına itiraz edilmesi halinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, elektrik faturalarına itiraz edilmesi halinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Cingöz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok iş yerinin geçici olarak kapandığını belirtti.

Koronavirüs salgınının esnafları etkilediğini aktaran Cingöz, kapalı olan dükkanlara geçmiş yılların ortalaması alınarak gelen yüksek elektrik faturalarının esnafları rahatsız ettiğini kaydetti.

Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak yetkili mercilerle görüştüklerini ve sonuç elde edildiğini belirten Cingöz, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki aydır dükkanı kapalı olan esnafların birde normalin çok üstünde gelen faturaları ödeme imkanı bulunmamaktadır. Yetkili merciler ile görüşmeler yapıp esnaf ve sanatkarlarımızın durumunu anlatmaya çalıştık. İlgililer sesimize kulak verdiler. Faturasına itiraz edenlerin faturalarının iptal edileceği ve tekrar değerlendirileceği tarafımıza bildirildi. Bu durumda elektrik faturalarına itiraz etmek için esnaf ve sanatkarlarımızın 444 8 835 numaralı hattı arayarak gerekli müracaatı yapmaları gerekmektedir."

DSİ Edirne'de yeni su iletim kanalları inşa ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'de sulu tarıma katkı sağlamak amacıyla yeni su iletim kanalları inşa etmeye devam ediyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

İnşası devam eden su iletim kanallarının yeni sezona ulaştırılması için çalışmaların hızla devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meriç Nehrinden su çeken Sarıcaali Pompa İstasyonunda Sultanköy Sulaması ve Altınyazı-Karasaz Sulamasına ait pompa üniteleri tarafından terfi edilen sulama suyu ortak kanal olan M1 Kanalına aktarılmakta ve 800 metre sonra her iki sulamaya ait iki kanal olarak ayrılmaktadır. Bu uygulamada zaman zaman M1 Kanalının kapasitesinin yetmemesi veya kanala terfi edilen sulama suyunun ayrılmasında takip sorunları yaşanması nedeni ile kanalın 800 metrelik kısmına yeni bir su iletim kanalı inşa edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda yapılan planlama ve proje çalışmaları sonucunda kanal inşaatının idari imkanlarla yapılarak 2020 yılı sulama sezonuna yetiştirilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir.

Her iki sulamada da yüksek oranda çeltik ekilişi yapılması nedeni ile yaz aylarında Meriç Nehrinden ihtiyaç duyulan sulama suyunun tamamının alınabilmesi ve hiçbir engel ile karşılaşılmadan sulamalara iletilebilmesi anlamında önemli fayda sağlayacak olan yeni kanal sayesinde her iki sulama yaz aylarında birbirinden bağımsız olarak sulama yapabileceği için pompa istasyonlarına yapılan pompa ünitesi ilaveleri ile pompa kapasitelerini yaklaşık yüzde 50 oranında arttırmıştır."

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında söylediği sözleri kınadı.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, egemenliği kayıtsız şartsı milletin olduğunu belirtti.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamayı şaşkınlıkla izlediklerini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"İktidara eleştiri hakkını aşan 'Başka bir şekilde gidecek' diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü adeta sakız etmiştir. Görünen odurki, Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da darbeye yeltenenlerin halini unutmuş ya da hatırlamamaktadır.

Kaftancıoğlu ve onun zihniyetindeki darbe seviciler unutmasın, 15 Temmuz'da meydanlarda nasıl cevabını vererek vatanımıza bayrağımıza ve bütünlüğümüze sahip çıktıysa, bu seferde denemeleri halinde daha fazlasıyla cevabını vermekten tereddüt etmeyeceğiz.Tekrardan söylemek isteriz ki, milletimiz bu emperyalist zihniyeti kurtuluş savaşında İzmir'de denize, 15 Temmuz'da da boğaza dökmüştür. Haberleri olsun boğaz bu mevsim serin, yazın ise derindir. 15 Temmuz'da ders almayıp tiyatro diyenler gerçek mi değil mi diye anlamak isterler denerlerse 15 Temmuz'da olduğu gibi aynı yerdeyiz ve adresimizde bellidir."

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:18 Kaynak: AA


Son Dakika

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü         
17:57
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı         
17:50
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi         
17:48
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor         
17:42
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir         
17:35
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz         
17:26
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak         
17:22
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın         
17:21
ABD'de ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı         
17:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi         
17:16
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız         
17:00
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak         
16:54
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar         
16:52
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı         
16:49
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak         
16:48
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu         
16:47
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri         
16:31
Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı         
16:31
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi         
16:23
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık         
16:21
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı         
15:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı         
15:48
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın         
15:48
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı         
15:44
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi         
15:39
Kütahya'da yetişen vişne Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi         
15:38
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Anne ve oğul koronavirüse yenildi         
15:35
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı         
15:34
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 18:05:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]