Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dijital ortamda toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, salgın çerçevesinde alınan önlemler ve hayata geçirilecek projeler değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu'nun koronavirüs süreciyle yaptığı çalışmaların yakından takip edildiğini ve gerekli tüm adımların hızlı şekilde atıldığını belirtti.

Tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını aktaran Tabakoğlu, "Diğer üniversitelerin uygulamalarını da takip ediyor ve öğrencilerimizin lehine olduğunu düşündüğümüz uygulamaları en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizi mağdur etmeden onların hak ve kazanımlarını koruyarak gerekli adımları atmaya ve sürekli bilgi paylaşımına devam edeceğiz. Hedefimiz öğrencilerimizin sağlığını korurken eğitim-öğretim faaliyetlerimizi aksatmadan devam ettirmek. Bu konuda hassasiyet ve büyük bir gayretle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer de söz alarak öğrencilerle sohbet etti ve sürece dair düşüncelerini dile getirdi.

-Berber ve kuaförler dezenfekte edilecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edileceğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne merkezde yaklaşık 400 berber ve kuaförün faaliyet gösterdiğini ve bu iş yerlerinin 8-9-10 mayıs tarihlerinde dezenfekte edileceğini belirtti.

İş yerlerine hijyen seti de dağıtılacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Alınan karar doğrultusunda yaklaşık bir buçuk aydan bu yana kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren belirli kurallar çerçevesinde açılacağı bildirildi. Biz de zaten şehrimizde devam eden dezenfekte çalışmalarımız kapsamında, bu iş yerlerini de hemen çalışma programımız içerisine aldık. Edirne Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Selçuk Gül ile görüştüm ve 3 günlük bir çalışma takvimi belirledik. İş yerlerini dezenfekte edeceğiz ayrıca esnafımıza maske, eldiven ve el dezenfektanından oluşan hijyen kitlerini düzenli olarak vereceğiz."