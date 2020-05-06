Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede hizmet veren berberlere 10 parçadan oluşan set dağıtılacağını bildirdi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede hizmet veren berberlere 10 parçadan oluşan set dağıtılacağını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berberlerin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Normalleşme takvimi kapsamında berberlerin 11 Mayıs'ta hizmete gireceğini hatırlatan Ormankıran, berberlere gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

İpsala'da koronavirüs tedbirleri İpsala'daki pazar yerlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte edildiği bildirildi. İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonunda oluşan denetim ekibinin uygulamalarının devam ettiği belirtildi. Maske kullanımı ve sosyal mesafe uygulamalarının denetlendiği kaydedilen açıklamada, esnaflara gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi. Uzunköprü'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Becan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelede gerekli önlemlerin alındığını belirtti. İtfaiye ekiplerinin ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarınını aralıksız sürdüğünü aktaran Becan, vatandaşlara evde kalmaları yönündeki uyarısını yineledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu