Edirne Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadelede kentte önemli mesafe katedildiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de vaka sayılarındaki azalmanın, Edirne halkının tedbirlere büyük ölçüde uyması sonucunda başarıldığı belirtildi.

Bu başarının iyilik hali, bir rahatlama ya da gevşemeyi kesinlikle getirmemesi istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları korumak adına, sorumluluk duygusu içerisinde tedbirleri uygulamaya devam etmeli ve kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Evde kalmaya, zorunlu hallerde ev dışına çıktığımızda da sosyal mesafeyi korumaya devam edelim! Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız ! Sağlıkla kalın."

Süloğlu'nda berberlere tek kullanımlık malzemeler dağıtıldı

Süloğlu Belediyesi hafta başında açılış için hazırlık yapan berber ve kuaförlere tek kullanımlık tıbbi malzemeden oluşan set dağıttı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır kapalı olan berberlerin zor günler geçirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınını hep birlikte elle vererek atlatacaklarını ifade eden Ormankıran, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemizde bulunan berberlerimize 10 parçadan oluşan ve meslekleri gereği kullandıkları malzemeleri bugün teslim ettik. Bu 10 parça malzeme içerisinde tek kullanımlık havlu, tek kullanımlık tıraş örtüsü, şampuan seti, kolonya, jilet seti, traş sabunu, tek kullanımlık boyun bandı, maske, bone ve eldiven ile birlikte müşterilerinin de kullanacağı el dezenfektanı verdik."

Ormankıran, amaçlarının ilçedeki tüm vatandaşların sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

"Ramazan Sohbetleri" başladı

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında, tüm etkinliklerini dijital ortamda sürdürmeye devam ediyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi bu kapsamda, yeni bir kültür hizmeti olarak "Ramazan Sohbetleri" adında bir etkinlik başlattı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları ve özel konuklar, kamera karşısına geçerek, Ramazan'ın manevi atmosferini evlere taşıyacak.

"Ramazan Sohbetleri" etkinliği Ramazan boyunca her gün devam edecek ve yeni programlar her gün saat 19.30'da internet ortamında yayınlanacak.

Yeni ve eski tüm programlar üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.