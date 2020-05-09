Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, bir veda mesajı yayımladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, mesajında Lalapaşa'da görev yaptığı süre boyunca ilçenin ve halkın faydasına işler yapmaya çaba sarf ettiğini belirtti.

Lalapaşalı vatandaşların kendisine her zaman içten ve samimi davrandığını aktaran İmrak, şunları kaydetti:

"Büyük bir mutluluk, heyecan ve gurur ile görevimi insan odaklı bir hizmet anlayışıyla ifa ederken yapılan tüm hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda çaba sarf ettim. Eksik kaldığım noktalar olabileceği kanaatiyle hoşgörünüze sığınıyorum. Bu güzel ilçede görev yapmanın gurur ve mutluluğunu hep yüreğimde hissetmenin inancıyla veda ederken bu ilçeye değer veren, köylerinin tamamında izini bırakmış olan, mahiyetinde çalışmaktan büyük gurur duyduğum Valimiz Ekrem Canalp'e tüm mesai arkadaşlarıma, belediye başkanına, il genel meclis üyelerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza özellikle de Lalapaşa halkına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.11 ayı beraber geçirdiğimiz bu ilçede bir hakkım varsa herkese helali hoş olsun, inşallah Lalapaşalılar da bize haklarını helal ederler."

Helvacıoğlu'ndan esnaf ziyareti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe esnafını ziyaret ederek koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ilçede cumartesi günü ticaretin yoğun olduğunu belirterek esnafa hayırlı işler diledi.

Tedbirlere uyarak sürecin sağlıklı şekilde atlatılacağını aktaran Helvacıoğlu, "Koronavirüs tedbirlerine sıkı şekilde riayet ediyoruz, hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.