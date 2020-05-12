Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları ve ticari taksilerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini aktaran Ormankıran, şunları kaydetti:

"Salgın hastalık riskine karşı ticari taksi ve dolmuşlarda dezenfeksiyon ve iç dış sterilizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, özellikle araçların iç yapısına yönelik koltuk, pencere ve el değen yerlerin temizliğine özen gösteriyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için alınan tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz."

"Geçmişten Geleceğe Yeşil Dünya" projesi

Meriç Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen "Geçmişten Geleceğe Yeşil Dünya" projesinin sürdüğü bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Nasuhbey köyünde yer alan mesire alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Alanda bulunan Kara Hızır Baba türbesiyle diğer yapıların yenilendiğini ve çevre yollarının yapılıp düzenlendiğini belirten Güngör, bölgenin inanç turizmi ve mesire alanı olarak önemli bir merkez olacağını kaydetti.