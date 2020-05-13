Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İpsala ilçesine bağlı köylerde vatandaşlara maske dağıtımının sürdüğü bildirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtımların devam ettiği belirtildi.

Köy muhtarları ve din görevlileri tarafından gerçekleştirilen dağıtımların önümüzdeki günlerde tamamlanacağı kaydedildi.

Kuaför ve berberlere dezenfektan dağıtıldı

Uzunköprü'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförlere dezenfektan ve el pompası dağıtıldı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, hafta başı hizmete giren berberlerin daha hijyenik bir ortamda çalışmaları için gerekli desteklerin yapıldığı belirtildi.

Esnaflara hijyen malzemesi dağıtımının düzenli olarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Edirne Valiliğimizin koronavirüs ile mücadele planlaması kapsamında, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla ilçemizde ve köylerimizde faaliyet gösteren berber ve kuaförlere, steril bir ortamda çalışılması adına içerisinde dezenfekten ham maddesi ile el pompaları dağıtıldı." denildi.

Apartman ve siteler dezenfekte edildi

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki tüm apartman ve sitelerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almayı sürdürdüklerini belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Ormankıran, "Belediyeye bağlı hijyen ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemizde bulunana çok katlı binalar her hafta düzenli olarak titizlikle dezenfekte ediliyor." ifadelerini kullandı.