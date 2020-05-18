Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde halk sağlığını koruma amaçlı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki 42 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmaların online olarak devam ettiğini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak bir asırdır bağımlılıklarla mücadele alanında örnek çalışmalara imza atıyoruz. Salgın döneminde ise çalışmalarımızı telefonla ve internet üzerinden sürdürme kararı aldık. Bu kapsamda hem 444 79 75 Danışma Hattımız üzerinden hem de salgın dönemine özel kurduğumuz psikolojik danışma hattımız olan 444 98 01 üzerinden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 13 Mart'tan bu yana danışma hattımıza 16 binden fazla başvuru yapılırken, bu aramaların yüzde 59'unu sigarayı bırakmak isteyenler oluşturdu."

Süloğlu'nda berberler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçedeki berberlerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilçe genelinde gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Berberlerin sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Ormankıran, berberlere hijyen seti dağıtımının sürdüğünü de kaydetti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tercan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atarürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesi meşalesini yaktığını belirtti.

19 Mayıs gününün Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tercan, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin yeniden silkinişinin ve ayağa kalkışının ilk kilometre taşı, 19 Mayıs 1919'da konulmuştur. Zor, meşakkatli ve uzun bir yolculuktan sonra bugün sahibi olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti dünyanın medeni devletleri arasındaki yerini almıştır. Bu özellikleriyle en anlamlı milli günümüz, en büyük bayramlarımızdandır.

Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar."