Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin istiklal mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi geleceğin teminatı olan gençlere verilen önemin göstergesi olduğunu vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulusal değerlerin yeşerdiği, Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olmuştur. Bağımsızlık mücadelesinde birlikte ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz, hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimizin her bir ferdinin canı pahasına verdiği bu mücadeleyle bir kahramanlık destanı yazılmış, tarihte benzerine rastlanmamış bir dirilişin de sembolü olmuştur.

Gençlerimizin, 19 Mayıs'ın anlamını kavrayarak, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere tüm Edirneli hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, 19 Mayıs'ın işgal kuvvetlerinin Türkiye topraklarında sökülüp atılması için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günü olduğunu belirtti.

19 Mayıs 1919 günü Samsun'da bağımsızlık meşalesinin yakıldığını aktaran Soytürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorluklara göğüs gererek kazandığı zafer, milletimizin yılmaz kararlılığını dünyaya bir kez daha göstermiştir. 19 Mayıs, milletimizin talihini değiştiren kurtuluşun simgesi, aynı zamanda milli şahlanışımızın sembolüdür. Bugün, ecdadımızın Milli Mücadele'deki başarısıyla tarihin akışına yön verdiği onur günüdür. İstanbul'dan Samsun'a yakılan meşale, bağımsızlık, birlik ve beraberlik yolunda atılan en büyük adımdır.


Bu düşüncelerle aziz milletimizin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Alt yapı çalışması tamamlanan bölgeler asfaltlanıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, alt yapı projesi tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmasına başlandığını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmalarının yaklaşık 7 aydır sürdüğünü, Abdi İpekçi Caddesi'nde sona eren çalışmaların ardından bölgede yol düzenlenme işlerinin başladığını belirtti.

Bölgedeki asfaltlama işinin kısa sürede tamamlanacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmamızı 3 gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Bu sıcak günlerde vatandaşlarımız tozdan kurtulacak. Burada çift kat 2 binlik yağmur suyu kanalları, 1200'lük kanalizasyon hattı ve 225'lik içme suyu hattı döşendi, mazgalları yapıldı. Bayrama kadar Abdi İpekçi Caddesi'ni pırıl pırıl bir şekilde tamamen asfaltlanmış olarak, vatandaşların hizmetinde olacak."

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın 19 Mayıs mesajı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Arpacı, mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihe altın harflerle yazılan kurtuluşu mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Bayramın hediye edildiği Türk gençliğinin üzerine düşeni yapmak için çalıştığını vurgulayan Arpacı, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, biraz sıkıntılı geçen bugünlerimizi atlatmak için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Güçlü ve Büyük Türkiye idealine ulaşmak için tasarlayıp yaptıkları çalışmalarla bize güç veriyorlar. Meslek Liseli gençlerimiz, ürettikleri sağlık malzemeleri ile diğer liselerimizdeki tüm gençlerimizde her alanda ortaya koydukları yenilikçi fikirleriyle Milli Teknoloji hamlesine her geçen gün daha fazla katkı sağlıyorlar. Böylece daha önce de olduğu gibi bu zorlu günleri de gençlerimizin zekası, azmi, gücü ve ürettikleri sayesinde daha kolay atlatacağız. Her dönemde olduğu gibi biz eğitimcilerin, bu dönemde de gençlere ve yapabileceklerine olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyor; kendini milletine adayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

ETSO Başkanı Zıpkınkurt'un mesajı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zıpkınkurt, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla Milli Mücadele'nin başladığını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Zıpkınkurt, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün milli birlik ve beraberliğin sembolü olan bu anlamlı günü gençlere armağan etmesi; cesareti, coşkusu, kabiliyeti, duygu ve düşünceleri ile ülkemizi koruyup muhafaza edecek, Türk Milletini geleceğe taşıyacak gençlere verdiği değer ve duyduğu güven en kıymetli hazinemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 04:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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