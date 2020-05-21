Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 23-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

ETSO'dan yapılan açıklamada, vatandaşların sokağa çıkma uygulamasıyla ilgili genelgenin detaylarına www.etso.org.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi.

Üyelerin çalışma izni başvurusu yapabileceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"23-26 Mayıs 2020 tarihlerinde anılan genelgenin 2 ve 3 maddelerinde belirtilen sektörlerde bulunan üyelerimiz sokağa çıkma yasağı kapsamında https://forms.gle/AvGc7U7NzdLPejmp7 adresinde bulunan form ile çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir. Söz konusu başvurular Edirne Valiliği tarafından değerlendirilmek ve onaylanmak üzere Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından toplu bir şekilde elektronik ortamda cuma günü saat 13.00'de gönderimi gerçekleştirilecek olup bu saatten sonra ilave girişler yapılması mümkün olmayacaktır. "

Koronavirüsün çevreye etkileri masaya yatırılacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) akademisyenleri "Koronavirüsün çevreye etkileri" adlı seminere moderatör ve konuşmacı olarak katılacak.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE), tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının akademik çevreye olan etkilerini tartışmak üzere çevrimiçi bir seminer düzenleyecek.

İki gün boyunca ayrı oturumların düzenleneceği ve Türkiye'den birçok seçkin dergi editörünün yanı sıra TÜBİTAK ve TÜBA yetkililerinin de katılacağı seminere Trakya Üniversitesi akademisyenleri de moderatör ve konuşmacı olarak katılarak, sürece ilişkin katkılarını sunacak.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, seminer dahilinde düzenlenecek "Kriz Döneminde Editörlük ve Yayıncılık" oturumun moderatörlüğünü üstlenecek.

Aynı oturuma Trakya Üniversitesinden Balkan Medical Journal Baş Editörü Prof. Dr. Zafer Koçak, Editör Yardımcısı Prof. Dr. Okan Çalıyurt ve Trakya University Journal of Natural Sciences Baş Editörü Prof. Dr. Kadri Kıran da konuşmacı olarak katılacak.



Video konferans ve çevrimiçi toplantılar için sohbet ve mobil işbirliğini birleştiren bir iletişim yazılımı olan "Zoom" üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek