Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne'de lokanta ve kafeler dezenfekte edildi.

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Edirne'de lokanta ve kafeler dezenfekte edildi.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yarın açılacak lokanta ve kafeler, ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kent merkezinde bulunan bin 720 lokanta ve kafenin dezenfekte işleminden geçtiğini söyledi.

Çalışmalara İl Özel İdaresi ekiplerinin de katıldığını ifade eden Tanrıkulu, "Yaptığımız planlama kapsamında kentin bir bölümünde belediye ekipleri, bir bölümde de İl Özel İdaresi ekipleri çalışıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yeniden açılacak bu mekanlarda sosyal mesafe kurallarının uygulama kontrolünü yapıyor." dedi.

EDESOB Başkanı Cingöz'den Valilik ve belediyelere teşekkür

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin açılış sürecindeki katkılarından dolayı Edirne Valiliği ve belediyelere teşekkür etti.

Cingöz yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle birçok esnaf ve sanatkarın iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

İşyerlerinin yarın tekrar açılacağını ifade eden Cingöz, şunları kaydetti:

"Tüm esnaf ve sanatkarımıza bu süreçteki dirayetleri ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yarın açacakları iş yerlerinde hayırlı ve bol kazanç diliyorum. Kent merkezinde bin, il genelinde ise yaklaşık 6 bin işletme faaliyete geçecektir.

Bu kadar büyük sayıda işletmenin tüm dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiş, dezenfektan madde ve koruyucu maske gibi ürünler Valiliğimizin önderliğinde belediyelerimizin katılımları ile sağlanmıştır.

Devletimizin daima sıcak yüzünü gösteren Valimiz Ekrem Canalp'e, kaymakamlarımıza, başta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımıza 16 bin esnaf ve sanatkar ile 34 oda adına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum."

Trakya Üniversitesine ulusal çapta ödül

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demiröz, Online Deneyap Atölyeleri Senaryo Yarışması'nda Pedagojik Yaklaşım kategorisinde ulusal çapta ödüle layık görüldü.


TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne dahil olmak üzere, ilk etapta 12 ilde hayata geçirilen Deneyap Atölyelerinin 2020 yılı sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşması planlanıyor.


Online Deneyap Projesi ise, Deneyap Atölyeleri'nde verilen teknoloji derslerinin, daha geniş kitlelere ulaştırılması, bu sayede uzaktan öğrenme ile tüm öğrencilerin eğitimlerine destek verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda yarışma, söz konusu amaca en etkin ve faydalı şekilde ulaşabilmek için Elektronik Programlama dersine yönelik olarak Türkiye genelinde en iyi online eğitim senaryosuna ulaşılması amacıyla düzenlendi.


Demiröz, öğrencilerin genel ünite öğrenme hedeflerini ve modül öğrenme hedeflerini bilişsel, psikomotor ve duyuşsal alan olarak ortaya koyan, öğrencilerin hazır bulunma seviyesini öğrenci henüz derse başlamadan test eden, sosyal öğrenme ortamları, online tartışma ve dijital öyküleme ile bilişsel alanın desteklendiği ve farklı türlerde değerlendirme yöntemlerini içeren senaryosu ile ödül almaya hak kazandı.

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 04:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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