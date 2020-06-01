AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde paket servis uygulamasıyla hizmetlerini sürdüren bazı esnafları ziyaret etti.

İba, salgın dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı esnaflara teşekkür ederek hayırlı işler diledi.

Esnafların sorun ve taleplerini dinlediklerini aktaran İba, "Esnaflarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Tüm esnafımıza sağlıklı günler ve hayırlı işler dilerim." ifadelerini kullandı.

Süloğlu'nda kıraathane esnafına hijyen seti dağıtıldı



Süloğlu Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren kıraathane esnafına 5 parçadan oluşan hijyen seti dağıtıldı.



Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan işletmelerin yeniden hizmete girdiğini ve belediye olarak esnaflara gerekli desteği verdiklerini belirtti.