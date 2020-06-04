AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala ve Meriç ilçesindeki beldeleri ziyaret etti.



Beraberindeki partililerle birlikte İpsala'nın Yenikarpuzlu, Esetçe, Keşan'ın Yenimuhacir, Beğendik, Meriç'in Küplü ve Subaşı ile Uzunköprü'nün Kırcasalih belde belediye başkanları ile belde teşkilat başkanlarını ziyaret eden İba, esnaflarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Koronavirüs salgını sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten İba, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gönül seferberliği kapsamında çalışmalarımıza başladık. AK Parti teşkilatları olarak her zaman sahada ve vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşımızın en iyi hizmeti alması ve partimizin başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde, kaldığımız yerden çalışmaya yoğun bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları ve iş yerlerine el pülverizatörü dağıtımı düzenli olarak devam ediyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki özel idare ve belediye ekipleri kentteki işletmeleri sık sık dezenfekte ediyor.

Salgına karşı mücadelelerini aralıksız sürdüren ekipler, il genelinde son üç günde 17 bin 892 litre dezenfektan kullanarak vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanları dezenfekte etti.

Saadet Partisi'nden esnaf ziyareti

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı, esnaf ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Ali Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süre kapalı olan ve yeniden hizmete giren esnafların sorun ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Esnafın merkezi ve yerel yönetimden talep ve beklentileri olduğunu aktaran Demirkıran, "Önümüzdeki günlerde gelmeye başlaması beklenen yerli ve yabancı turistlerin Edirne'mizdeki ziyaret ve alışverişlerini kolaylaştırıcı her türlü tedbir alınmalıdır. Üç aydır dükkanları kapalı olan esnafımız maddi sıkıntı içine düşmüştür. Üç aylık dükkan kiralarının af edilmesi, vergi ve kredi borçlarının gelecek yıla ve faizsiz bir şekilde ertelemesinin yapılması kendilerine nefes aldıracak, mutlu edecek ve sıkıntılarını azaltacaktır." ifadelerini kullandı.